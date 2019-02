Usu või ära usu, see kõmuline Alexander Wangi võtmehoidja maksab mitusada eurot

Kahjuks ei ole Alexander Wangi võtmehoidja küll üleni kullast, vaid tegemist on kullatud metalliga. Disain on sellel võtmehoidjal üsna pilkupüüdev, nimelt näeb see välja nagu pakendis kondoom. Võtmehoidja peal on kirjas no after party, mis eesti keeles tähendab, et järelpidu ei ole.