5 märki, et oled abiellumiseks valmis

1. Sa oled täiskasvanuks saanud

Kuigi abiellumiseks ei ole olemas õiget vanust, on psühholoogilisest vaatepunktist olemas õige annus täiskasvanulikkust. NYC Cognitive Therapy kliiniline direktor Noah Clyman selgitab, et inimese aju pole enne 27. eluaastat veel täielikult välja arenenud, eriti osa ajust, mis vastutab pikaajaliste kohustuste eest.

2. Sa tead, kes sa oled

Selleks, et luua partneriga pikaajaline side, pead sa teadma, kes sa ise oled. Suhtenõustaja Tina Konkin soovitab kõigil panustada aega iseenda leidmisesse. Oluline on mõelda, kes sa oled, kuidas käitud pingelistes olukordades ja kuidas käitud, kui asjad ei lähe nii nagu soovid. Suhtenõustaja lisab, et kui sa ei saa iseendaga aus olla, ei saa sa aus olla ka oma partneriga.

3. Te mõistate teineteise «armastuse keelt»

On oluline, et partnerid mõistaksid ja aktsepteeriksid teineteise «armastuse keelt», et üksteisele hoolimist näidata.

4. Sa aktsepteerid konflikte

Konflikt on oluline osa suhtest, mis tähendab, et peaksid endalt küsima, kuidas sina konflikte lahendad. Konflikti eesmärk on jõuda ühise arusaamani ja on asju, mida ei peaks partnerile kunagi ütlema. Ekspertide sõnul tasub vältida asjatut kriitikat, põlgust ja kaitsereaktsiooni, mis on tüüpilised lahutuseni viivad mustrid.

5. Te olete rääkinud kolmel olulisel teemal: raha, religioon ja seks