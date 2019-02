Vabariigi aastapäeva peolauale: vana kooli kringel

«Ei tasu loota, et muud sorti jahu käitub küpsetamisel samamoodi või et tulemus näeb samasugune välja nagu nisujahust kringli puhul,» lisab ta. Seda Pärnumaa Tori valla naist tasub uskuda. Tal on kringlitega aastatepikkune kogemus: ta on küpsetanud neid sadu ja teinud kringliteemalisi õpitubasid üle Eesti. Seejuures korraldab naine koolitusi ka Tallinnas Tordikoolis ja seda sugugi mitte ainult kringlist: tordid on Pohlatare Köögi teine suur staar. Nimelt valdab Tikerpalu peensusteni ka sefiiri valmistamise kunsti ja suudab meisterdada kõige roosiromantilisemaid torte. Ta oskab voolida suhkrumassist lilleklumpe ja vormida vahvelpaberist õitekaskaade. Kunagi ammu leivakombinaadi pagaridiplomist alustanud Tikerpalu lähiaega mahuvad kõikvõimalikud tordi kaunistamise kursused Moskvas, Inglismaal, Itaalias, Poolas, olgu see siis pitstehnika, kujukeste voolimine või šokolaadi taltsutamine.