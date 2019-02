Meestele: kuidas öelda kallimale, et sul on mikropeenis

Nimelt püstitas üks mees Redditis teema, leidmaks vastust järgnevatele küsimustele: millal on õige hetk öelda oma uuele partnerile, et sul on mikropeenis? Ja kuidas sealt edasi minna? Mees avas ka oma ebakindlused antud teemal ning alustas arutelu, selgitamaks välja kui tähtis või ebatähtis mehe varustuse suurus ikkagi on.

Mees kirjutas, et ta pole iialgi lootnud seksida või kellegagi isegi kohtingule jõuda, kuid ometigi see eelmisel nädalal juhtus. Mehe sõnul sujus kõik kenasti ja nad läksid ka teisele kohtingule, mis päädis naise juures filmi vaatamise ja veini joomisega. Pärast filmi ta isegi suudles oma värske silmarõõmuga, kuid seejärel kihutas suurest hirmust ruttu koju, sest ta oli oma mikropeenise tõttu liialt stressis.

Selguse huvides, siis mikropeenis on ligikaudu 2.5 korda väiksem, kui keskmine täiskasvanud mehe peenis. Ehk siis, kui sa oled täiskasvanud mees ja sinu erekteerunud peenis on 7 sentimeetrit või vähem, siis kvalifitseerub see mikropeenise alla.

«Peenise suurus ei ole teema, mida tuleks esimesel kohtingul tõstatada. Võta esmalt veidi aega, et luua partneriga emotsionaalne side. Teema tuleks siiski tõstatada enne riiete seljast lendamist. Pehmenda uudist, öeldes partnerile, et teed peenise suuruse muude asjadega tasa,» soovitab filosoofiadoktor Justin Lehmiller.

Lehmiller juhib tähelepanu sellele, et peenise suurus ei ole ainuke tegur, mis partneri rahuldamisel rolli mängib. «Ma julgustan sind õppima selgeks kõikvõimalikud viisid, mis aitavad naise orgasmini viia. Tihti ei ole selleks peenist üldse vajagi. Kui sa oled kõikides muudes asjades tasemel, siis ei ole mikropeenis üldse nii suur katastroof. Olgem ausad, suur peenis ei tähenda ju automaatselt seda, et sa oled väärt peigmees, hea suudleja või osav oraalseksis,» ütleb Lehmiller.

Kas sa teadsid, et vaginaalsel teel orgasmi saamine on naiste seas kõige vähem levinud viis? Seega tehniliselt võib isegi öelda, et mikropeenise omamine ei pane sind halvemasse olukorda. Paljud naised jõuavad orgasmini vaid tänu kliitori stimuleerimisele, oraalseksile või siis sekslelude kasutamisele. Seks ei ole ainult peenise sisenemine naise tuppe, seega ära riku enda tuju, määratledes seda nii kitsalt.

Ühe naise julgustav vastus Redditis, kellel oli mikropeenisega mees: «Kui me olime esimest korda vahekorrani jõudmas, siis tunnistas ta, et tal on küll peenisest vajaka jäänud, kuid ta kavatseb selle muude oskustega tasa teha..olgu öeldud, ta ei valetanud. Ta oli pühendunud, avatud ning ei häbenenud ennast. Ta ei valetanud ega püüdnud seda kuidagi varjata, vaid lõi selle n-ö letti. Me saime ilusasti hakkama, meil oli veel palju vahekordi ning ta oli imeline armatseja. Ma küll teoreetiliselt mõistan, miks see on meeste jaoks piinlik teema, kui olgem ausad, sa ei saa ju seda muuta. Lõppude lõpuks, see ei ole ainuke asi, mis seksi heaks teeb.»