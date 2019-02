Šokk moemaailmas: tuntud bränd pani enesetappu promodes pange

Pühapäeval toimunud sõul kõndis mööda lava modell, seljas kapuutsiga dressipluus, kaela ümber poomisnöör. Paljud inimesed aga ärritusid ning panid asja suure kella külge, öeldes, et dressika disain viskab nalja nii tõsiste teemade nagu suitsiid ja lintšimine üle.

Isegi üks modell, kes sõust osa võttis, kirjutas mõjusa postituse. «Enesetapp pole mood,» kirjutas Liz Kennedy, kes küll ise dressipluusi ei kandnud. «See pole glamuurne, see pole edgy. Riccardo Tisci ja Burberry: ma ei suuda aru saada, kuidas te sellise look'i üldse läbi lasite, mis meenutab poomisnööri. Kuidas võis keegi seda vaadata ja mõelda, et on okei seda teha, eriti kui tegemist on noortele suunatud kollektsiooniga. Noortega, kes on nii kergesti mõjutatavad. Ma isegi ei hakka mainima enesetapunumbreid. Ja ärgem unustagem lintšimise õõvastavat ajalugu. On sadu viise, kuidas köit siduda ning nad valisid selle viisi, täiesti ignoreerides, et see ripub ümber kaela.»

Kennedy sõnul võttis ta asja teemaks juba sõul, kuid talle öeldi, et see on tema enda probleem, kui köis temas ebamugavust tekitab.

Kennedy rõhutab, et probleem pole ainult temas, vaid on suurem kui tema isiklikud tragöödiad. Pärast sotsiaalmeedias puhkenud tormi otsustaski Burberry lõpuks vabandada.

«Meil on sügavalt kahju, et üks meie toodetest tekitas inimestes kannatusi,» kirjutas Burberry tegevjuht Marco Gobbetti. «Kuigi see disain sai inspiratsiooni meretemaatikast, mis on kollektsioonis läbiv, oli see tõesti meist tundetu ja me tegime vea.»