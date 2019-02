62-aastase mehe 19-aastane abikaasa: ärge kutsuge mu meest pedofiiliks!

JR ja Samantha elavad Kansases, Wichitas. Nad abiellusid möödunud aasta jaanuaris ning paistavad oma suhet suurest vanusevahest hoolimata tõsiselt võtvat. Küll aga ei suuda inimesed arusaadavatel põhjustel oma kommentaare endale hoida ning see ärritab Samanthat tõsiselt.

«Kui me oleme koos väljas, peetakse meid pidevalt vanaisaks ja lapselapseks ja see ajab mind endast välja,» kurdab Samantha. «Kuid on veel hullem, kui JR-i kutsutakse lapseröövliks või pedofiiliks, kui nad näevad, et me hoiame käest kini või suudleme.»

FOTO: PICS BY SAMANTHA SIMPSON / CATER / Caters News Agency/Scanpix

Samantha sõnul on alati kellelgi midagi öelda ja see on kurnav. «Meil on niigi raske, kuna sõbrad ja pere ei aktsepteeri meie suhet, aga et võõrad seda ka ei tee – see on lihtsalt liig.»

JR ja Samantha tahavad oma sõnul vaid, et neid rahule jäetaks ning mõistetaks, et nad võtavad oma suhet tõsiselt ning on õnnelikud, kirjutab Metro.

Samantha ütleb, et armus JR-i silmapilkselt. «Ta kõne oli alati väga peetud, kui me kohtusime, aga ka siis, kui rääkisime telefonis või tekstisõnumite vahendusel,» meenutab Samantha. «Ma polnud kunagi varem midagi sellist mehes näinud. Ma olin varem deitinud meestega, kes oli vanuselt mulle lähemal ning nad olid alati väga ebaküpsed ja ei teadnud, kuidas partnerit kohelda.»

FOTO: PICS BY SAMANTHA SIMPSON / CATER / Caters News Agency/Scanpix