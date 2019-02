Fotograaf Anete Toming õpetab, kuidas telefoniga häid pilte teha

Nutitelefonide fotograafia on tõusev trend olnud juba aastaid. Ainuüksi ühel kõige populaarsemal piltide jagamise platvormil Instagram jagatakse igapäevaselt üle 100 miljoni pildi ning viimastel aastatel on selle kasutajabaas suurenenud üle 300 protsendi.

«Nutitelefonide fotograafia võimaldab end igaühel väljendada erineval moel - rääkida lugu, avaldada arvamust, tutvustada uusi reisisihtkohti ja toiduelamusi ning hoida mälestusi. Seejuures võib sotsiaalmeediat käsitleda kui enda isiklikku portfooliot või fotoalbumit, mis jutustab lugu ning läbi mille on end võimalik väljendada,» selgitas tunnustatud fotograaf Anete Toming.

Fotograafi sõnul tasub tähelepanu pöörata sellele, keda postitus kõnetab, mida soovitakse sellega öelda ja kuidas see on teostatud. Ta lisas, et mõjusaimad on need fotod, mis annavad edasi emotsiooni, näiteks naeratav inimene, mõni põnev seiklus või kaneelisaia pilt, millelt võib peaaegu lõhna tunda.

«Elus tuleb kindlasti ette hetki, kus pildi emotsioon kaalub üle kvaliteedi, kuid ideaalis võiksid sotsiaalmeedia pildid olla siiski silmale head vaadata. Sisu, mida jagatakse, võiks olla kvaliteetne. Õnneks on nutitelefonid niivõrd palju arenenud, et ei ole enam vaja eraldi kaamerat kaasas kanda hea pildi tegemiseks,» sõnas Toming.

Ka nutitelefonide tootjad pööravad üha rohkem tähelepanu just kvaliteetsele kaamerale, kasutades selleks sageli tehisintellekti abi. Näiteks tõi Huawei turule spetsiaalselt nooremale generatsioonile ja nende pildistamisvajadusele mõeldud Huawei P smart 2019 nutitelefoni, mille esikaamera suudab tuvastada kaheksat portreetausta ning reaalajas optimeerida fotosid AI tehnoloogia abil, mis tagab veelgi parema kvaliteediga selfid ja aitab luua sisu, mis oleks kvaliteetne, kuid loomulik.

Ideaalse hetke tabamine

Ideaalse selfi või ahvatleva toidu jäädvustamiseks tuleb sageli teha mitu katset ning testida õiget nurka, mille alt on parim pildistada. Selleks, et kvaliteetsed fotod valmiksid minimaalsete pingutustega, tegelevad nutitelefonide tootjad pidevalt funktsioonide täiustamise ja arendamisega.

Peamiselt mängib kvaliteetse foto saamisel olulist rolli hea valgus. Tomingu sõnul tasub pildistamisel eelistada päevavalgust. «Proovi leida läheduses olev aken ning kasutada ära väljast tulevat naturaalset valgust. Mängi sellega, liigutades ennast eri suundades ja vaata, kuidas valgus sinu näol muutub,» jagas fotograaf nippe. Ta lisas, et fotosid ei tasu teha vastu valgust ning jälgima peaks ka, et näole või fookuses olevale sisule ei langeks varjusid.

Kui aga puudub hea valgustaju või jäädakse hätta õige valguse leidmisega, siis peaks eelistama telefonikaamerat, mille AI algoritmid suudavad ise valgust reguleerida ja seeläbi foto kvaliteeti parandada. Nii pääseb ka erinevate rakenduste kasutamisest, kuna tehisintellekt seadistab vajalikud sätted ise ära, et tagada ideaalne foto.

Kui valgus on paigas, siis näiteks selfide tegemisel võiks jälgida samu nippe, mida portree tegemisel fotograafina. «Pilt tuleks teha kerge nurgaga ülevalt alla. Nii tagad, et pildile ei jääks lõualott või ninasõõrmeid rohkem kui ehk sooviksime, kuid nagu iga reegliga on vahel hea katsetada ka teistmoodi. Mõni pilt võib eriti lahe välja näha just altpoolt tehtuna,» soovitas Toming.

Inimeste, toidu, looduse või detailide pildistamisel võiks jälgida kompositsiooni. Kõige tuntum neist on kolmandiku reegel, mille puhul jagatakse foto vertikaalsete ja horisontaalsete joonte abil kolmeks ning pildistatavat objekti ei asetata pildi keskele vaid joonte ristumispunktide lähedusse. Selline kompositsioon annab pildile sügavama ja isikupärasema ilme.

Fotograafi sõnul võiks nutitelefoniga pildistades vältida suumimist, kuna see vähendab pildi kvaliteeti. «Juhul, kui on vaja suumida, siis võiks pilti hiljem pigem lõigata, et mitte kaotada kvaliteeti,» tõi Toming esile.

Viimane soovitus oleks sotsiaalmeedia fotodel kasutada puhast tausta. Eriti efektne jääb kirgas taust päevavalguses. Puhta tausta kasutamine aitab eemal hoida liigset müra fotol ning fookus püsib pildistataval.