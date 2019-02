Kas tõesti kiire viis salenemiseks? Tõde imeteede kohta

Fitnessi maailm on pungil tooteid, mis lubavad kiiret lahendust. Kõige populaarsemad nende seast on vast erinevad salendavad teed, mida meeletult kõikjal reklaamitakse. See on lausa uskumatu, milliseid maagilisi tulemusi nende teede joojatele lubatakse.

Kui sul on Instagram ja sinu jälgitavate seas on populaarsed influencer’id ehk mõjutajad, siis suure tõenäosusega oled sa näinud lausa mitmeid reklaame, kus promotakse lameda kõhuga neid imeteesid. Kõnealuste teede müümisel kasutatakse erinevaid loosungeid - ühed salendavad, teised puhastavad organismi, kolmandad annavad energiat.

Tavaliselt ei ole imeteid reklaamivad inimesed ja brändid kitsid, vaid lubavad julgelt erinevaid asju. Kes ei tahaks kuulda, et puhtalt tee joomisest hakkab rasv meeletul kiirusel sulama või et lausa imeväel puhastub terve keha?

Kõikidesse toodedesse, mis lubavad sinu keha puhastada, tuleks suhtuda kriitiliselt. Kehal on juba organid, mis puhastamisega tegelevad ning ükski tee nende tööd kindlasti ei ületa.

Kiire vaatlus näitab, et peaaegu kõik need teed sisaldavad mingis vormis rohelist teed, mis peaks parandama ainevahetust kui seda regulaarselt juua. Üldiselt võib öelda, et roheline tee on sinu tervise seisukohalt kasulik jook. Need teed sisaldavad ka erinevaid juuri ja vitamiine, mis samuti kehale pigem kasuks tulevad.

Kui tee või mõni toidulisand sisaldab vähemalt ühte koostisosa, millel on tõestatud mingisugune mõju ainevahetusele (näiteks kofeiini), siis võib ettevõte sildistada selle oma parema äranägemise järgi või mis iganes paremini müüb.

Uurides lähemalt populaarsemate salenemist lubavate teede koostisosi, siis saab üsna kiiresti selgeks, et pakendi loomisel on oldud äärmiselt loomingulised. Paraku on lubatud efektid liiga head, et ühtida reaalsusega. Lihtsalt seetõttu, et toode sisaldab kofeiini, reklaamitakse seda rasvapõletajana ja ainevahetuse kiirendajana.