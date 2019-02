Elisabet Reinsalu: ma näen välja nagu tavaline 40-aastane naine

Elisabet Reinsalu, kes on alati erakordselt särav, rääkis Vichy dermakosmeetika pressiüritusel, et tegelikult on ta tavaline 40-aastane naine, kellel tuleb ette keerulisi hommikuid, mil kohustused kuhjuvad ja enda jaoks ei ole aega.

Selleks, et olla oma elu perenaine, on Elisabetil kindlad abimehed. Esiteks on oluline magada teatud arv tunde ja kindlasti tahab näitlejanna oma hommikut alustada tassi kohviga, sest see on tema jaoks justkui häälestus eelolevaks päevaks.

Kindlasti on stressi maandamiseks oluline viibida palju värskes õhus. Elisabeti sõnul aitab jalutamine nii hinge- kui ka kehahädade vastu. Mõned aastad tagasi sai sellepärast ka koer võetud, et oleks motivatsiooni pikkadel jalutuskäikudel käia.

Suur stressimaandaja on ka vesi. Näitlejanna armastab nii mere ääres jalutamist, kui ka ujumist. «Ema viis meid õega alati iga ilmaga merre ujuma,» meenutab ta, kuidas armastus vee ja looduses ujumise vastu alguse sai. «Jääauku pole ma küll veel proovinud,» naerab Reinsalu.

Kuna näitlejatööga käib kaasas korralik lavagrimm, on Elisabeti üks olulisemaid ilunippe näonaha puhastamine ja kreemitamine. Reinsalu räägib, et tänu tööle on tema näonahk pideva meigikihi all ning kunagi sai ta endale ka akne diagnoosi. Seda enam hindab ta nüüd häid nahatooteid, mis õhtu lõpuks väsinud nägu pisut turgutavad.