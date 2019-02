Partneri sõbrale vastukarva silitamine teeb suhtele karuteene

Kui sa arutad partneriga sind häirivat probleemi, kuid asjad ei muutu paremuse poole, siis tõstata see teema vajadusel uuesti ja uuesti, mitte ära tõtta kohe kõrvaliste isikute juurde. Sina ju ka ei soovi, et partner lahkaks teie probleeme esmajärjekorras hoopis kellegi teisega?

Esiteks on tagarääkimine partneri suhtes lugupidamatu ning teiseks võib see põhjustada olukorra, kus sinu perekond ja sõbrad ei austa ega salli teda enam. Sinu partner ei ole tõenäoliselt seda ära teeninud, et ta sinu kallite inimeste silmis halvas kirjas on. Pealegi, halvale keskendudes toodad ainult halba juurde ja sul on üha raskem häid asju märgata.