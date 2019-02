Psühholoog Eva-Maria Kangro: stressist hoidumise 3 nippi

Keha on tempel

Keha eest hoolitsemine koosneb neljast osast: uni, toitumine, liikumine ja hoolitsemine. Une ajal teeb keha suurt tööd. Uuenevad rakud, aju analüüsib päeva jooksul juhtunut. Liikumine ja tervislik toitumine käivad käsikäes ning on olulised selleks, et tugevdada keha vastupanuvõimet stressile. Omal kohal on ka erinevad rituaalid ja hoolitsused, teisisõnu enese poputamine. Siinkohal on Kangro sõnul oluline regulaarsus.

Kinnita positiivset

See kehtib nii enda kui teiste kohta. Kui oled enda puhul millegagi rahul, teadvusta seda ja ütle see välja. See ei tähenda suurt kiidulaulu, aga rahulolu teadvustamist. Sama kehtib ka teiste inimeste kohta. Kui palju on neid mõtteid, mida teiste inimeste kohta omaette mõtleme? Suur osa nendest on positiivne. Psühholoog julgustab tegema komplimente ning kinnitab, et mõne aja pärast märkad, et ka teised on julgemad sinule komplimente tegema.

Tööta, mängi, maga