Beyonce'i jumestuskunstnik jagab imelihtsaid meiginippe

Tõeliselt ilusa näonaha jaoks soovitab Sir John iga päev vähemalt 30-minutit treenida. Meigipõhja luues tuleks niisutav kreem kanda nahale vahetult enne jumestuskreemi, et vältida kuiva nahka. Kindlasti peaks sul olema vähemalt kahte tooni jumestuskreemi, tumedam toon suviseks perioodiks ja heledam toon talviseks ajaks. Oluline on vaadata, millise valguse käes meigipõhja lood ja meeles pidada, et naturaalne valgus on alati parem. Kindlasti ei ole peitekreemi vaja kasutada üle kogu näo, vaid ainult teatud kohtadel. Peitekreeme peaks olema kaks erinevat, üks punnikeste ja teine tumedate silmaaluste jaoks.