Cristiano Ronaldo on üks maailma kõige kuulsamaid jalgpallureid ja tuntud oma sätitud hea välimuse poolest. Paljud naljatlevad, et Juventuse ründaja on kasutanud plastilist kirurgiat, et seda välimust saavutada, kuid kas see on tõesti nii? Sõna saab ekspert.