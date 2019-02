Segaduses mees tekitas internetis suure vaidluse… käterätikute üle

Abdul kirjutas: «Ma pöördun kõigi kaastäiskasvanute poole. Mu tüdruksõbral ja mul on küsimus: milline on korrektne arv käterätikuid, mida peaks omama? Ma ütlesin kümme ja ta vaatas mind, nagu ma oleksin peast segi. Meil pole kuhugi pöörduda, et teada saada, milline on sobilik arv rätikuid, mis ühes kahe inimesega majapidamises olema peaks.»

Inimesed reageerisid kiirelt. Nii kirjutas kasutaja @yashar, et paar peaks omama minimaalselt 10 saunalina, 10 vannirätikut, 10 käterätikut ja 20 pesulappi, «soovituslikult rohkem». Selle peale reageeris isegi Twitteri mitteametlik kuninganna Chrissy Teigen, öeldes, et 20 pesulappi on kaugelt liiga palju. Ühtlasi tekkis ka küsimus, mis on saunalina ja vannirätiku vahe (ing k bath sheet ja bath towel), kuid kiirelt saadi selgeks, et saunalina on lihtsalt suurem.

Tuhanded rätikuomanikud avaldasid teemal arvamust. «Minu suvaline rusikareegel on kaks täiskomplekti iga inimese kohta, pluss üks külalistele mõeldud komplekt. Aga kui sul on koer, vajad sa umbes sada lisaks,» kirjutas @LaurenEMorrill.

Kasutaja @CoquiTalksTrash arvas, et õige number on üle tosina. «Mu isa rusikareegel oli omada piisavalt rätikuid, et kaks nädalat võib pesupesemise vahele jätta. Mul on piisavalt, et pidada vastu kolm.»