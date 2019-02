Kuidas kohv trenni tegemist mõjutab?

Kohvi ja trenni omavahelise suhte üle on palju arutletud. Eriti tugevalt puudutab see küsimus neid, kes hommikuti trennis armastavad käia. Kui kohv organismi jõuab, ergutab see adrenaliini tootlikkust ning blokeerib neurotransmitterid, mida mis asuvad tööle väsimustunde korral. Tänu sellele tunned end rohkem ärkvel, süda lööb kiiremini, lihased lähevad rohkem toonusesse.

Eratreener Samantha Morrison räägib, et kohvil on oluline võime, mida paljud ei teagi. Nimelt parandab kofeiin õhu liikumist kopsudes. See aitab trennis kehal koormusega paremini toime tulla, vahendab EliteDaily. Terviseekspert Katia Pryce lisab, et kohv parandab närvisüsteemi tööd ning hoiab inimese trenni ajal erksana. Küll aga mõjub kofeiin inimestele erinevalt ning oluline on tunda oma keha.