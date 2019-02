Paljudele ratsionaalsetele inimestele jääb arusaamatuks, miks nn uhhuu-teadused peavoolumeediasse tee leiavad, kuid mina isiklikult usun, et maailmas on paljutki, mida me ratsionaalse mõistusega seletada ei suuda. Seni, kuni endale aru anda, kus läheb uudishimuliku meelelahutuse ja maailmanägemuse piir ning mitte loobuda teaduspõhisest meditsiinist, võib ju uurida, mis toimub nende suletud uste taga, kuhu leiavad tee tuhanded Eesti inimesed, kes selgeltnägijatelt abi, armastust ja rikkust nõutama lähevad.