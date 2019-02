Naine tahab teha oma jalast käekoti

Joan ei taha, et tema jalg läheks lihtsalt raisku, mistõttu on ta hetkel disaineri otsingul, kes valmistaks tema nahast koti. Tal on juba endal mõningad ideed, milline see käekott välja võiks näha, kuid puudub disainer, kes oleks valmis inimnahaga töötama. Joani eelarve on 3000 naela ehk ligi 3500 eurot, kirjutab metro.co.uk.

«Ma tean, et see on veidi imelik ja rõve, mõned peavad mind tõenäoliselt hulluks. Kõigest hoolimata on tegemist siiski minu jalaga ning ma ei talu mõtet, et see kuhugi kõdunema jääb,» ütles Joan.