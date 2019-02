Õnneliku ja pikaajalise suhte 7 saladust

1. Nad võtavad iga päev teineteise jaoks aega

Paarid, kes on pikaajalises ja õnnelikus suhtes leiavad iga päev võimaluse, et säilitada oma füüsiline ja emotsionaalne kontakt. Isegi, kui on väga kiire. Võib-olla kallistavad nad pikemalt, kuulavad üksteist ära või lausuvad teineteisele julgustavaid sõnu. «Emotsionaalne side on suhete liim. Aja jooksul moodustub nendest väikestest tegudest sügav usaldus ja intiimsus, mis hoiab paari koos ja õnnelikuna,» ütleb abieluterapeut Jennifer Chappell Marsh.

2. Nad võtavad aega, et üksteise eluga kursis olla

Kui elus on väga kiired ajad, muutuvad suhted tihti pinnapealseks. Pikaajalises suhtes olevad paarid võtavad sellegipoolest aega üksteise jaoks, et tõeliselt vestelda. «Planeeritud jutuajamised annavad partneritele võimaluse plaane teha,» sõnab abielu- ja pereterapeut Spencer Northey.

3. Nad teavad, kuidas vabandada

«Suhetes on tavaline, et ühel või teisel viisil astuvad partnerid kujundlikult üksteisele varvastele,» ütleb psühholoog Ryan Howes. Oluline on olla täiskasvanulik ja aru saada, millal sina oled partnerile valu põhjustanud ja selle eest südamest vabandada.

4. Nad ei pea vimma

Kõik teevad vigu ja suhetes tuleb ikka ette tülisid. Õnneliku suhte puhul on oluline, et pärast argumentide lahendamist, ei peeta vimma. Tülid tuleb ära lahendada ja üheskoos edasi liikuda.

5. Nad näitavad välja, et mõtlevad teineteise peale

Pikaajalises ja õnnelikus suhtes olevad paarid näitavad välja, et nad mõtlevad teineteise peale. Need ei pea olema suured žestid, vaid väikesed teod, mis näitavad partnerile, et hoolid temast. Võib-olla saadad keset tööpäeva kallimale sõnumi ja tänad teda toreda hommiku eest või teed talle õhtul tema lemmiksööki.

6. Nad räägivad nii heast kui halvast

Positiivsetest asjadest rääkimine on lihtne, aga palju keerulisem on jagada mitte nii häid asju. Küll aga on oluline nenel teemadel vestelda, sest nii kasvatate usaldust ja suurendate lähedust. «Paarid, kes jäävad kokku, arutlevad omavahel ebamugavatel teemadel ja räägivad keerulistest emotsioonidest,» sõnab Chappell Marsh.

7. Argumentide eesmärgiks on jõuda üksmeelele, mitte «võita»