Kohtinguekspert Matthew Hussey selgitab, et on teatud rollid, millesse naised sageli kinni jäävad. Ta rõhutab, et kui sul on mõningad siin välja toodud jooned, siis pole asi üldse halvasti – halvasti on asi siis, kui sa jääd vaid ühte kindlasse rolli kinni. «Sa tapad igasuguse külgetõmbe,» ütleb Hussey, kes oma venna Stepheni abiga (raamatu «Get the Guy» autor) on kokku pannud nimekirja rollidest, millesse kinni jäämist tasub vältida.