Miljonäride laste glamuurse elu hinnasilt võtab hingetuks

Crystal de Gale korraldab peo peatselt sündiva lapse ilmaletuleku puhul Irene Majorile, miljardäri abikaasale ja viie lapse emale, kes ootab kuuendat last. Tema ülesandeks on täita pikk soovide nimekiri. Samuti oodatakse peo perenaise väljanägemiselt enneolematut glamuuri. Amanda X annab ülevaate enda tehtud luksuslikest laste vooditest, mis meenutavad lausa losse. Viimased neist on kaetud kullalehtedega, et anda neile veelgi suursugusem ilme ning küsida jahmatavapanevat hinda.