Kardashianid registreerisid oma laste nimed kaubamärkidena

Kim Kardashianil ja Kanye Westil on kolm last: Saint, North ja Chicago West. Kimi õel Khloe Kardashianil on tütar True Thompson ja kolmas õde Kylie Jenner kasvatab tütart Stormi Websteri. Kardashianid andsid hiljuti sisse dokumendid, et vormistada laste nimed kaubamärkidena.