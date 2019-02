Loore Linnu elu mängureeglid. Üks tavaline tegevus, mis tegelikult on tähelepanu koondamise ja õigete valikute tegemise õppetükk

Kui kord teele asud, hakkab ikka juhtuma midagi põnevat ja alati ootab sind midagi uut. Peaasi on valmisolek. Igal juhul on reis eemaviibimine harjunud kohast, kodust, harjumuspärasest keskkonnast. Igal juhul pead sa reisiks valmistuma, ennast häälestama, kokku võtma. Ja tagasi jõudes oled läbinud teekonna, saanud kogemuse võrra rikkamaks. Iga reis on tegelikult seiklus.

Reisimiseks on palju võimalusi. Paljud reisivad töö tõttu, mõne jaoks on iganädalane kodust eemalviibimine tavaline asi ja muutunud elu osaks. Kuid on inimesi, kes eelistavad reisimisele paigalolekut. See ei tähenda, et nende elu oleks kuidagi vaesem, kohal viibides, ka paigal olles rändab inimene tegelikult ikka, aga teeb seda oma mõtetes, ainult et rajad on teised, toimub mõtteränd.