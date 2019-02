Kuigi Vabadussõjast võttis osa kümneid eesti naisi, leidsid Vabadusristiga autasustamist neist vaid kaks. Isikliku vapruse eest sai 3. järgu risti ratsaväelane Anna-Maria Vares, kes teenis varjunime Peeter Ronk all. Teise samasuguse sai 3. jalaväepolgu sanitar Salme Bergmann, kes pärast nimede eestistamist kandis perekonnanime Ilmet.

Kui Valga-Pahuvere joonele hakkas kujunema juba kindlam võitlusrinne, siis leidsid alul oma vend ja hiljem ka teised, et Salme Bergmann, kes varem sai hakkama väärtuslike teadete hankimisega punaste jõukude kohta, võiks ka nüüd olla abiks, ja seega võeti ühiselt arutusele küsimus, kas poleks võimalust naise saatmiseks läbi vaenlase rinde.

See oli just kolmekuningapäeval, kui Salmele tehti ülesandeks minna luurele Tõrvasse enamlaste staapi. Kuna tegemist oli vene enamlastega, siis lootis Salme, et tal kohalike punastega kokku puutuda ei tule ja loobus oma vanaeide maskeeringust. Nii alustas ta teekonda läbi rinde, kehastudes proletaarseks tüdrukuks.