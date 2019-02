4 märki, et peaksid suhtes pausi tegema

Mäletad aega, mil partner tegi su nii õnnelikuks. Ühised naljad ja vigurdamised hoidsid teie ühise ajaveetmise mõnusa ja põnevana. Kui vajad pausi, märkad, et sa ei veeda temaga enam nõnda palju aega ning kui veedad, siis ei naudi sa seda.

Tunned, et annad suhtesse rohkem kui ise sealt vastu saad. Selline olukord viib selleni, et sa ei taha enam suhtesse endist viisi panustada. Tunned, et tahad suhtest rohkem kui partner sulle hetkel suudab anda.