Abieluettepanek kohtusaalis: prokurör lavastas kohtuprotsessi, et advokaadist kallima kätt paluda

Dinetz teadis, et ta tahab ettepanekuga kallimat üllatada ja sellepärast otsustas ta lavastada kohtuprotsessi Palm Beach Country Courthouse'is. Mees ütles, et naine peab kindlasti kohal olema, et tema avakõnet kuulata.

Lettman puhkes nutma, kui mees talle armastust avaldas. «Tema ja mina oleme alati rääkinud abiellumisest ja me teadsime, et oleme kokku määratud, aga ma ei arvanud, et me nüüd lähiajal abiellume,» sõnas naine.