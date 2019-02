Sotsiaalmeedias levib noorte seas ohtlik dieet

Soolatud jääkuubiku dieet on viimase aja trend. Uus dieedinipp tekitab muret vanematele, kelle teismelised lapsed sotsiaalmeedias erinevaid toitumisnõuandeid otsivad. Toitumisspetsialist Pixie Turner selgitab, et imedieedi idee seisneb selles, et jää annab söömislaadset tegevust ning sool peaks vähendama isusid. Küll aga ei toimi see nõnda. Eriti, kui isud pole soolase toidu järele. «Taolised dieedid, mille eesmärk on isusid alla suruda, on ohtlik algus toitumishäireteni,» kommenteerib Turner.