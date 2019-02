Teaduslikult tõestatud: 5 põhjust, miks on hea vallaline olla

Kui oled vallaline, on mõistlik kasutada aega enda tundma õppimiseks ja selgitada välja, mida sa päriselt tahad. Ühest suhtest teise kiirustamine võib küll tunduda ahvatlev, aga tegelikult on oluline võtta aega ja lasta minevikust lahti.

On tehtud uuringuid, kust tuleb välja, et vallalised inimesed pühendavad rohkem aega trenni tegemisele kui abielus olevad paarid. Psühholoog Bella DePaulo sõnab, et naised, kes on alati vallalised olnud, hoolitsevad oma tervise eest rohkem ja puuduvad töölt haiguste tõttu vähem.