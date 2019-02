Pane tähele! Kas sinu suhe mõjub halvasti sinu sõprussuhetele?

Uus suhe nõuab ikka tavapärasest suuremat tähelepanu ning on loomulik, et soovid uue kallimaga nautida kõike, mida elul pakkuda on. Küll aga tasub ka suhetel enda sõpradega silm peal hoida. Kuidas saada aru, et sinu uus suhe on lämmatamas suhted sõpradega?