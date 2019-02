Ootad kihlumist? 7 märki, et su kaaslane plaanib ettepanekut

1. Ta on rahaga kokkuhoidlikum

Pulmade pidamine ei ole odav ja ka kihlasõrmus nõuab oma osa. Kuigi paljude pruutide jaoks ei ole sõrmuse hind üldse oluline, tundub meestele hinnalise kihlasõrmuse kinkimine möödapääsmatu žestina. Kui su partner muutub ühtäkki rahaga väga kokkuhoidlikuks, võib olla põhjuseks säästmine pulmade jaoks.

2. Ta kommenteerib kihlasõrmuseid

Enamasti valivad peigmehed kihlasõrmuse välja ilma pruudita, mis tähendab, et enne ostu sooritamist üritab ta kavalt sinu sõrmuse eelistustest aimu saada. Kui su partner räägib äkitselt kihlasõrmustest ja küsib sinu ehete eelistuste kohta, võib see olla märk, et ta üritab su maitsest aimu saada.

3. Ta suhtleb su pere ja sõpradega ilma sinuta

Kui avastad, et su kallim suhtleb sinu pere ja sõpradega tavapärasest rohkem ja ilma sinuta, võib see olla märk, et ta tegeleb informatsiooni kogumisega, sest pere ja sõbrad on inimesed, kes teavad sind kõige paremini.

4. Ta on salapärasem kui tavaliselt

Kui su kaaslane ei ole tavaliselt oma telefoni ega arvuti kasutamisega kuigi salatsev, võivad muutused tema käitumises viidata faktile, et ta hoiab kihlumise plaane salajas ja ei taha, et sa nendest aimu saaksid.

5. Ta tahab su plaane teada

Kui su partner uurib plaane konkreetseks nädalavahetuseks kauges tulevikus, on see märk, et tal on midagi suurt plaanis.

6. Ta soovitab sul maniküüri minna

Kui su kaaslane teab, kui oluline on sinu jaoks maniküür, võib ta soovitada sul enne teatud kuupäeva salongi külastada või kingib ta sulle spetsiaalse spaa-päeva.

7. Ta viib su jalutuskäigule randa või einestama uhkesse restorani