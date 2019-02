Pereterapeut: kas laste nähes tohib tülitseda?

Kas lapsevanem peaks laste eest oma väga tugevaid tundeid varjama?

Vanemate tunded iseenesest ei ole kindlasti lastele ohtlikud. Lapse arengule on ohtlik see, kui laps arvab, et peab oma vanemat toetama hakkama, sest vanem ei saa ise hakkama. Lapsel on tähtis näha, et vanem võtab vastutuse oma elu ja tunnete eest ning otsib vajadusel abi.

Lapse turvalisust suurendab see, kui ta näeb, et vanemal on olemas olulisi täiskasvanuid (partner, sõbrad, tuttavad, vanemad või psühholoog), kellele ta saab toetuda. Kui laps näeb vanema tundeid ja kogeb, et olenemata raskest olukorrast, jääb vanem ellu ja saab hakkama, läheb eluga edasi, siis julgeb ka laps ise oma elus tagasilööke taluda ning eluga edasi minna. Tunded on elu loomulik osa ja nende tundmine nõuab julgust ja usaldust. Kui julgeda tundeid tunda, siis need muutuvad.

Kas laste nähes tohib tülitseda?