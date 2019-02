Piret Puppart räägib, et tema suured lemmikud on olnud Arne Niidu kuninglikult puhtad lõiked Maret Maripuule. Eriti meeldejäävad on olnud üks väga keerulise konstruktsiooniga helesinine kleit ja muhupärase seelikuga komplekt. «Ilus ja meisterlik lahendus naiselikul kehal,» ütleb Piret.