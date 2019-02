Kas soodne toidukord peab tingimata ebatervislik olema?

Tihtipeale arvatakse, et tervislik toitumine on oluliselt kulukam kui ebatervislik toitumine. Kui aga targalt toimetada, siis võib juhtuda hoopis see, et tervisliku toitumisega hakkab raha alles jääma. Kogumispäeviku grupi liikmed jagavad nippe, mis aitaksid seda teha.

1. Võti on planeerimine

Säästmise põhitõde võib kõlada küll juba kulunult, kuid tegelikult algab kõik planeerimisest. Planeeri oma nädalamenüü ja vastavalt sellele osta koju ka toiduained. Paljusid aitab ka see, kui nad ostavad nädala toidukorvi e-poest, sest nii välditakse emotsioonioste ja ühel lehel avaneb ülevaade, mida pere sööb. Seda enam, et nii on võimalik soetada just sooduspakkumises olevaid tooteid. «Esmalt pane paika, mida Sa sööd. Seejärel hakka valima poes kilogrammi hinna järgi soodsaimat. Ära osta kokku lademetes asju – eriti neid vaakumpakendites pihve, viinereid ja vorstikesi,» soovitas üks grupi liikmetest.

2. Tee võimalikult palju ise

Oluliseks säästukohaks on ka ise toidu tegemine. Nii saad muuta toidu oluliselt tervislikumaks kui valmisletilt ostes. Näiteks maitsestamata liha on tihti soodsam ja ka tervislikum ning ise smuutisid ja salateid teha tuleb oluliselt odavam kui neid restoranist või kohvikust ostes. Üks grupi liikmetest soovitas toitude köögiviljasisalduse suurendamiseks riivida erinevatesse roogadesse nii porgandit, suvikõrvitsat kui ka kurki. «Näiteks omlett sinna sisse riivitud suvikõrvitsaga maitseb suurepäraselt,» nentis ta.

3. Valmista suurem kogus

Üheks võimaluseks, kuidsa valmistada soodsat ja tervislikku toitu on ka see, kui toitu suurem kogus teha. Sellisel juhul on võimalik osa toitu ka tööle kaasa võtta.

«Teen enamiku toite kaheks päevaks. Toekama õhtusöögi teen arvestusega, et jätkuks ka järgmise päeva lõunaks, kui lapsed koolist koju tulevad. Tihti valmistan ise poolfabrikaate: näiteks vormin suure kausitäie tooreid kotlette ja panen külmikusse,» soovitas üks grupi liikmetest. Ent milliseid roogi valmistada suurem kogus ette? «Meie valmistame suurtes kogustes, hooajalistest köögiviljadest ja lihtsaid toite. Eriti head on ahjus igasugused road, sest neid jätkub mitmeks päevaks ja valmib nii lihtsalt. Näiteks kartuliviilid ja külmutatud woki segu, kastmeks purk kookospiima ja päevalille seemnetest koor. Kaera- kõrvitsaroog. Siis erinevad supid (ise tehtud seljanka, köögiviljasupp, läätsesupp), suur potitäis kruubiputru ja sinna kõrvale köögivilju (praetud baklašaan),» vastas teine grupi liige.

4. Eelista «vanu klassikuid»

Toiduained nagu kinoa, avokaado, kookosrasv jne on küll väga kasulikud, ent ka väga kallid. Fitlapi toitumisekspert ja Kogumispäeviku liige Heikki soovitab järgmiseid soodsaid, kuid tervislikke valikuid:

Munad, kodujuust ja kana poolkoivad on väga head valgu- ja rasvaallikad ning heaks alternatiiviks natuke kallimatele kana-, sea- või veiselihale.

Kinoa võid edukalt vahetada tatra, riisi või kartulite vastu.

Köögiviljadest on ühed soodsamad porgandid ja peedid.

Kallite mandlite või sarapuupähklite asemel võid vabalt süüa päevalille- või kõrvitsaseemneid.

Avokaado asemel saad rasvu kõige tavalisemast hapukoorest.

Puuviljadest on üldjuhul kõige soodsamaks valikuks õunad.

Mandlipiima joojad võiksid raha kokkuhoidmiseks sirutada käe keefiri või piima järele.

5. Kasuta sügavkülmutatud puu- ja juurvilju

Kuna talvisel ajal on värsked juurviljad poes üsna krõbeda hinnaga, siis paljud grupi liikmed kasutavad külmutatud tooteid, mis on peaaegu sama tervislikud kui värske kraam. «Kasutan tihti sügavkülmutatud juurikaid - kiire ning tervislik. Porgandit võib nt hakklihakastmesse riivida,» jagas üks grupi liige oma soovitust. Teine grupi liige soovitas suvel ja sügisel talveks valmistuda, sest nii on võimalik sadu eurosid säästa ja toidulaud tervislikuna hoida. «Mul on sügavkülmas suvest tilli,rohelist sibulat,peterselli ja ohtralt kõiksugu marju,» avaldas ta.

6. Tee tarku valikuid