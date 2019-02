«Pilvede all» uus hooaeg: kes võidab uuesti Kertu südame, kas Andres või Erik?

Paraku selgub üsna pea, et last sedasi jagada ei ole siiski tark mõte ning Kertul ja Andresel tuleb leida lahendus Joosu muredele. Samal ajal ei jäta Erik jonni ning püüab leida võimalusi Kertuga suhtlemiseks, kasutades selleks alatult ära Kertu kolleegi Siirit, kes on Erikusse arutult armunud. Paraku maksab see armastus naiivsele naisele kurjasti kätte, sest Erik kasutab Siirit ära ka oma saate heaks ning lõpuks on see ikkagi Kertu, kes püüab sõbrannat aidata.