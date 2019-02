Põhjus, miks Williami troonile pääsedes ei saa tema tütar kuningliku printsessi tiitlit

Prints Williami tütar printsess Charlotte on üks neist, kelle kuninglik tiitel ei jää elu jooksul samaks. Nimelt on Charlottel õigus isa troonile saamise puhul saada kuningliku printsessi tiitel.

Kuningliku printsessi tiitel on mõeldud monarhi vanimale tütrele. Praegu on see printsess Anne käsutuses. Kuna antud tiitel saab korraga olla vaid ühel isikul, siis saab Charlotte kõnealuse tiitli alles pärast printsess Anne surma. Tiitel ei kandu üle automaatselt, vaid selleks on vaja teha vastav tseremoonia.