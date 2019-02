Mehed soovitavad: asjad, mida esimesel kohtingul meeles pidada

1. Ole sina ise

«Palun ütle mulle enne, kui oled väga häbelik. Ma tean, et osade inimeste jaoks on väga keeruline ennast esimesel kohtingul avada ja palju rääkida, aga kui sa oled väga vaikne, arvan ma, et ma ei meeldi sulle või sul pole lõbus. Sellisel juhul üritan vaikusest jagu saada liiga palju rääkides ja ütlen lõpuks midagi rumalat.» - Greg, 25

2. Ära arva, et pead esimesel kohtingul kõvasti pidutsema

«Kui su kaaslane ei joo, võib-olla peaksid ka ise ühe kokteiliga piirduma. Ausalt, see soovitus käib ka töökoha pidude kohta. Ära ole see, kes joob kõige rohkem.» - Jason, 27

3. On täiesti normaalne arve pooleks teha

«Tunne ennast vabalt, kui pakud, et võite arve pooleks teha. Ma arvan, et paljud inimesed eelistavad esimesel kohtingul arve pooleks teha. Kui aga ootad, et tema maksaks, ära ütle midagi.» - Mark, 26

4. Ausus on parim poliitika (kuni oled viisakas)

«Kui kohting on sinu jaoks tõeline piin, vabanda ennast viisakalt ja ütle, et pead koju minema. Mul oli ükskord kõige kohutavam kohting, sest me olime totaalselt erinevad inimesed. Kaaslane lasi oma sõbral endale helistada ja teeselda, et ta on tema ema ja tegemist on hädaolukorraga. Nii ma istusin seal ja pidin teesklema, et tunnen talle kaasa, kuigi sisimas teadsin, et ta tahab lihtsalt ära minna.» - Brett, 25

5. Kohtingu edasilükkamine on arusaadav

«Kui sul on tõelised põhjused, ära muretse kohtingu edasilükkamise pärast. Ma tean, et sa arvad, et kaaslane võib sellest valesti aru saada, aga ma usun, et ta lükkaks selle parema meelega edasi, kui vaataks, kuidas sa endale sülle ja taldrikusse oksendad. See lause oli väga spetsiifiline põhjusega.» - Kyle, 27

6. Minge kuskile, kus saate tõepoolest rääkida

«Kui valite kohta, kuhu minna, tehke kindlaks, et saate seal omavahel rääkida. Ma vihkan kohtumist baaris, mis on liiga lärmakas. Mulle ei meeldi esimesel kohtingul isegi kinos käia. Ma tahan, et oleks võimalus teineteist tundma õppida.» - Shawn. 28

7. Ära arva, et see peab olema armastus esimesest silmapilgust

«Ma ei leia, et esimesed kohtingud peavad kindlasti peadpööritavad olema. Mitte kumbki meist ei peaks muretsema üleloomulikult hea mulje jätmise pärast. Ma tahaks esimesel kohtingul näha, kas asjad tunduvad mugavad ja loomulikud. Kui mulle meeldib sinuga aega veeta, tahan ma kindlasti, et tuleks ka teine kohting.» - Derrick, 26