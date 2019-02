5 juhtu, mil peaksid inimestele teenete osutamisest keelduma

1. Kui see nõuab sinult plaanide muutmist

Järgmine kord, kui oled teel trenni ja naaber palub sinult abi maali seinale riputamisel, vabanda, ja ütle, et sul on hetkel tegemist. Palu tal endale kirjutada, et saaksite sobiva aja kokku leppida.

2. Kui sind teavitatakse ette vähem kui 24 tundi

Sa küll armastad oma kooliaegset sõbrannat, aga kui pead 10 minutit enne tähtsat koosolekut tema esitlust kontrollima, ei ole see kummalegi teist hea. Ütle sõbrannale, et sul on hetkel toimetused pooleli, aga lähed heameelega talle mõnel õhtul külla ja saate rahulikult asjad üle vaadata.

3. Kui see paneb sind ennast ebamugavalt tundma

Sinu tuttava tuttav palub oma lapsele soovituskirja samasse kooli, kus sinu lapsed käivad. Sa ei taha küll ebaviisakas olla, aga tõde on see, et sa ei tunne seda last ja ei oska öelda, kas ta ka päriselt sinna sobiks. Ütle ausalt, et sa ei tunne ennast soovitust andes mugavalt, sest ei tea seda last ja täna, et sinu poole pöörduti.

4. Kui sul juba on liigselt kohustusi

Elu on niigi keeruline ja on mõned päevad, kus me ei saa teha muud, kui need lihtsalt üle elada. Kui sul on parasjagu üks sellistest päevadest, mil saad vaevu enda asjadega hakkama, ei pea sa teiste kohustusi enda kanda võtma. Head sõbrad hindavad su ausust ja mõistavad, miks sa «ei» ütled.

5. Kui see tekitab sinus pahameelt