Uuring: tavapärased töötunnid mõjuvad «öökullidele» ruineerivalt

Värske uuring vaatles «öökullide» ja «ööbikute» ajulaineid, et rohkem teada saada, kuidas me funktsioneerime. Tulemused ei olnud ehk nii üllatavad, kuid kinnitavad seda, mida paljud ilmselt juba varem teadsid.

«Öökullidel» on ajavahemikus hommikul kell 8 kuni õhtul kell 8 väiksem tähelepanuvõime, aeglasem reageerimisvõime ning nad on unisemad, seda võrreldes inimestega, kes on varased ärkajad.

Ning «ööbikud» olid hommikuti kiiremad ja ärksamad, kuid jäid testides «öökullidele» võimekuselt alla just õhtusel ajal, kui oli nende inimeste aeg särada. Mis oli aga huvitav – võimekuse vahe polnud just väga suur ning hommikuinimeste ajutöö oli kiirem ja ärksam läbi terve päeva, vahendab Metro.

Uuringu tulemused aga kinnitavad, et traditsiooniline tööaeg mõjub õhtuinimeste produktiivsusele halvemini. «Tüüpiline päev kestab hommikul üheksast õhtul viieni,» ütles uuringu juht dr Elise Facer-Childs Birminghami ülikoolist. «Öökullide jaoks tähendab see aga hommikuti vähenenud võimekust ja päevast unisust. Kui me ühiskonnana oleksime oma ajakasutuse osas paindlikumad, teeksime me suure sammu produktiivsuse tõusu ja terviseriskide vähendamise suunas.»