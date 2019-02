Taimetark soovitab. Imeline eluandja, mis maitseb hästi ja hoiab tervise korras

Kookospalm (Cocos nucifera) on meile kõige enam tuntud palm. Üks enim armastatud maailma õlitaimedest on kindlasti kookos. Lisaks on tema kasutusala ka veel ka tunduvalt laiem. Palmisaared on head tuttavad reisisellidele, kookospalm sümboliseerib põhjamaa inimesele troopikat, päikest, soolast merd ja...puhkust.