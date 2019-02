«Naistejutud». Mis on kõige õudsem asi, mida esimesel kohtingul teha?

Kuidas hakkama saada, kui enne kohtama minemist on närv sees? Kas see närv on normaalne või mitte? Kas klaasike veini enne seda on okei või ei? Milliseid tegevusi tasuks esimesel deidil vältida või kas näiteks Rootsi kruiisile minek on hea mõte? Milliseid mänge üldse tasub kohtingutel mängida ja milliseid peaks vältima?