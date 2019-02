Juba kuus kuud olen olnud õnnelik abielumees. Siiani on uskumatu, et kogu pulmapäev nii oma asukoha kui ka sisuga jäigi külalistele saladuseks viimase hetkeni. Keegi ei teadnud, kuhu nad lähevad ja mis neid ees ootab. Emotsioonid on ülevad veel endiselt, kuid tunnen, et juba saab teha üsnagi adekvaatse kokkuvõtte sellest, mis siis tegelikult meie pulmapäeval toimus ning kas me teeksime täna midagi teisiti?