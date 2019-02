Aleksandr Popov: suhte headust näitab vaid valentinipäeva andamite pandimajaväärtus

Kooliajal olin alati elevil, kui lähenemas oli müstiline 14. veebruar. Seda mitte ainult sellepärast, et neljal aastal viiest oli tegu päevaga, mil kätte jõudis küünlakuu põletamiskese – pool energiast oli juba tuhaks põlenud, teine pool aga ootas veel ontlikult enda tulematuseid. Pigem ikka sellepärast, et sai vastukaaluna kodumaisele sumedale introvertsusele julgelt hõisata kõigile enda ümbruses olijatele, et nad on minu sõbrad. Ja seejärel salamisi loota ja oodata, et nood ka võrdväärselt vastavad.