Veinimess tegi maakerale tiiru

Igaühele ukselt isiklik veiniklaas spetsiaalse kotikesega kaela ja nii ta läheb: üle kuuekümne leti, kus huvipäraseid veine maitsta. Sommeljeele on see midagi töölaagrisarnast, veinisõbrale nagu hariv meelelahutus. Messiboksides on vanade Euroopa veinimaade klassikat, aga ka siitsamast Eestist pärit üllatusmaitseid ja Hiinast toodud veinieksootikat. Aga mitte ainult. Tutvustatakse ka Häädemeeste vett, siidrit ja kangemat napsi. Kohal on Alutaguse meierei – teadaolevalt ainus Eestis, mis teeb (hallitus)juustu pastöriseerimata piimast.