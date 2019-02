3 märki, et lapsed ei kuulu sinu tulevikuplaanidesse

Tahad, et su elu jääks täpselt selliseks nagu see on.

Kui oma elu pea peale pööramine kellegi teise pärast ei kõla sulle vastuvõetavalt, pole ilmselt lapsevanemaks olemine sulle. Laste saamine muudab elu nii mitmel moel ja kui sa ei soovi seda, ei ole su elus ilmselt lastele kohta.

Tunned tugevamat tõmmet teiste asjade vastu.

Tunned, et sinu jaoks on muud asjad elus olulisemad? Siis teegi nii. Sa pead andma endale loa teha elus neid asju, mis sind õnnelikuks teevad. Kui tahad oma energia elus suunata karjäärile või hoopis reisimisele, siis see on okei.

Tahad lapsi ainult seetõttu, et tunned teiste poolt survet.

Pole midagi hullemat kui see, et teed asju teiste jaoks. Kui tunned, et saad oma elus eesmärgi täidetud muud moodi, siis ei tasu ilmselt pere ka teiste jaoks luua. Ära allu teiste survele visioonis, kuidas sa oma elu peaks kujundama ja millise tee valima.