Mida pakutakse selleaastasel Oscari-galal?

Ülejärgmisel esmaspäeval, 25. veebruaril 2019 hakatakse juba 91. korda palavalt armastatud kuldmehikesi jagama. Pärast auhindade jagamist Dolby teatri punasel vaibal Hollywoodis pakutakse väärika tseremoonia lõpus luksuslikku menüüd, kus on ühendatud glamuur ja innovatsioon ning mille loojaks on staarkokk Wolfgang Puck, kirjutab Gala.

Õhtu krooniks on magustoit, mille patuse valiku autoriteks on kondiitrid Kamel Guechida, Garry Larduinat ja Jason Lemmonier. Maiustustest troonivad näiteks ihaldusväärsed kullapulbriga kaetud šokolaadi-Oscarid, maasikamaiused Push-Up-Pops ja Piper-Heidsiecki šampanja. Lisaks on valikus kookospähkli-, mango- ja granadilli- ning Schwarzwaldi kirsi koogikesed.