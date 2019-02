10 asja, mida toitlustajad oma pulmas kunagi ei pakuks

1. Kanged tervituskokteilid



«Ärge tehke tempot! Terve õhtu on alles ees.»

2. Miniburgerid

«Me oleme õppinud, et pole olemas elegantset viisi liha söömiseks pulga otsas, hoides teises käes kokteiliklaasi.»

3. Sibula ja küüslauguga suupisted

«Eriti, kui ei ole kohe aru saada, et suupiste sisaldab palju sibulat või küüslauku. Mitte keegi ei taha peol olla ebameeldiva hingeõhuga.»

4. Vürtsikas toit

«Ma armastan vürtsikat toitu ja sina võib-olla ka, aga võõrustajana peaksid mõtlema kõigi inimeste peale.»

5. Supp

«Kui sul pole just väike pulm, kus on alla 50 külalise, on väga keeruline kõigile külalistele kiiresti suppi serveerida. Samuti võib see palju korralagedust põhjustada.»

6. Ilma glasuurita tordid

«Ausalt öeldes jätavad sellised tordid mulje, nagu oleks su kondiitril glasuur otsa saanud. Lisaks on nad tavaliselt ka kuivad. Kõik teavad, et glasuur on tordi parim osa!»

7. Suupisted õhtusöögi asemel

«Buffee-stiilis õhtusöök on okei, aga pole midagi hullemat, kui lahkuda pulmast tühja kõhuga. Kõige hullem pulm, kus ma käinud olen, oli black tie rohkete suupistetega. Ei mingit toekat toitu! Suupistete söömine õhtukleidis, jook teises käes, oli nii piinlik. Kõik lahkusid purjus olekus ja tühja kõhuga.»

8. Keerulised kokteilid

«Kui kõik külalised tellivad keeruliste koostisosadega individuaalseid kokteile, muudab see baarmenide töö aeglasemaks ja tekitab pikemad järjekorrad. See ei ole lõbus.»

9. Saiakorv

«Usu mind: need visatakse alati õhtu lõpuks ära. See on ebavajalik kulutus.»

10. Šampanjatorn

«Pidulik, kindlasti, aga sellisel moel on võimatu hoida šampanjat külmana ja kes tahab leiget jooki?»