Prints William jagas nõu tulevastele isadele

Kõigest paariaastaste vahedega on William ja Kate saanud kolm kuninglikku võsukest, mis teeb Williamist hea nõuandja vastsündinute ja väikelaste teemal. Williami sõnul on kõige hirmutavam see, kui väikesed lapsed alguses on. «See on väga hirmuäratav, kui väikesed nad sündides on,» rääkis prints. William kirjeldas, kuidas alguses tundub, et kui imikut liiga palju ringi tõsta, läheb ta sootuks katki.