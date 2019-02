Moelooja Tiina Talumees paljastab oma presidendiballi lemmiku

Tiina Talumees vastas, et talle on kogu aeg silma jäänud Signe Kivi, kes oma pilkupüüdvate tualettidega meenub. «Tema tunnetus värvide ja vormide miksimisel on väga eriline ja seda on kihvt jälgida. Ja muidugi on ta ise nii väljapaistvalt särav isiksus, et kõik tema seljas mõjubki efektselt,» kommenteerib moelooja.