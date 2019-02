VIDEO: Kurvikate kaunitaride triumf

Vaata videot ja veendu ise - kurvid on trump!

«Kurvid on moes, no hea teada. Selga pole ikka midagi panna,» mõtleb nüüd nii mõnigi õnnelik naiseliku kehakuju omanik. Sest tõsi ta on – kauplustes ringi vaadates näib kõikjal endiselt valitsevat kõrendite ülemvõim. Tundub, et osa moeloojaidki arvestab oma lõikeid kavandades ainult sellega, et asjad õlalt hästi kukuksid, ja unustab sootuks ära, et keha peal tuleb kleidil kohtuda ka kõikvõimalike kõrgemate kohtadega.

«Kõige raskem on leida riideid, mis istuksid hästi. Et ei oleks lottis ega pigistaks, et oleks mugav kanda ning näeks ilus välja. Kaugeltki mitte kõik märgid ei oska kurvidega arvestada,» teab ka meie moeloo modell Anette. Õnneks aga leidub kollektsioone, mis kavandatud just päris naiste keha järgi. Lihtsalt jäta meelde, kust enda figuurile midagi sobivat leidnud oled, ja sea järgmiselgi poetiirul kohe sammud sinna. Ära parem riku oma tuju, sikutades selga rõivaid, mis sinu naiselikku kapitali respektiga ei suhtu. Trend on muutunud – mitte keegi ei unista enam sellest, et olla kõhn nagu hambaork, ning just sina, jumalike kurvide omanik, oledki unistuste naine! «Mulle meeldib, et mul on kurvid, saangi nendega rohkem mängida. Mulle nad tõesti väga meeldivad,» ütleb Anette särava naeratusega. Sobivate rõivaste leidmine osutub üle ootuste lihtsaks! Külluslik punane, trendikas säravsinine ning musta-valge ajatult karge kooslus töötavad kõik võrdselt hästi. Kuid valest otsast pihta hakates võib tunda end ka nagu kevadises seenemetsas – kohe mitte midagi ei leia. Et kõigi kurvikate kaunitaride riietumismured minema pühkida, panime kirja neli kuldreeglit.

1. Vali lõiked, mis austavad sinu keha!

Ma tean, nii lihtne on suunata kriitikanooled iseenda vastu, kui mõni rõivas ei istu või kusagilt pitsitab. Mõelda: mulle ei sobi miski, ma olen paks… Sina pole süüdi, hoopis riided on! Vali õige lõige ja suurus ning rõivad teevad su kehale üksnes komplimente. Tõsi – iga märgi rõivaste puhul ei istu suuremad numbrid hästi. Kui asi on kavandatud kõhnale, sobib see paremini kõhnale. Kuid on ka moemärke, näiteks Gerry Weber, Marina Rinaldi ja Samoon, mis lähtuvad just naiselike mõõtmetega figuurist, millele lisatakse ka skaala väiksemad numbrid.

Kas keegi julgeb öelda, et kurvikad naised ei tohi säravaid ja kirglikke toone selga panna ja tähelepanu nautida? Vastupidi! Elagu naiselikkuse triumf. Samoon. FOTO: Gerry Weber

3. Kanna värve ja sära!

Hoolimata sellest, kui palju sa kaalud või kui palju on sul aastaid – värvid võimendavad sära ning igal naisel on õigus nautida tähelepanu. Näiteks moetoon punane on kirglik, külluslik ja täidlane värv juba oma olemuselt, kõige vägevam on selle mõju aga just naiseliku kehaga, kurvika kaunitari seljas.

Sinine on seevastu salendav toon, kuid erksamates varjundites on ka piisavalt palju energiat – sedagi tasub tingimata proovida. Kartma ei pea ka päikeselist kollast, teraapilist rohelist, lillat ja roosat. Ükski toon trendipaletilt pole sulle keelatud!