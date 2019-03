Roosa on väga mehelik värv!

Millega algav kevad mehi üllatab?

Esimene asi, mida tasub tähele panna, on ülerõivad! Mehelik jõulisus, sportlik funktsionaalsus ja kaasaegne siluett – kõik ühes rõivas koos, linnamehele ideaalne. Lisaks leiab ülikondade seast erakordselt mugavaid asju!

Selline vaba aja stiil koos elegantsiga. Kerged pehmed jakid, kusagil on sul dressipüksi nöörid või trikotaažist ääred. Hübriidvärgid moes meenutavad mulle väga 90ndate lõppu – kõik samad asjad on tagasi. Tundub, et maailma tippdisainerid, kes neid aegu mäletavad, on ka praegu parimas loomeeas. Naeran, et siinkandis pole see trend kunagi nagu lõplikult üle läinudki.

Ütle asjatundjana midagi, mida mehed kindlasti kandma ei peaks!

Keegi just küsis, et miks on moes kitsad kukepüksid ja miks keegi kingaga sokke ei kanna. Küsisin vastu, kus ta elanud on. Tegelikult toob trend tagasi just laiad püksid, kust ei pruugi jalanõudki välja paista. Selle trendi, kus käiakse talvel nii, et pahkluu paistab, ma keelaks ära! See on meie kliimavöötmes ju kohutav ja mõttetu!

Mood on praegu väga äärmuslik – nappiv joon on endiselt moes, ja samas hästi avar look, kus sul oleksid kõik asjad nagu kaks numbrit suuremad. Kuid tark mees ei pane selga rõivast, mis on ilmselgelt ebamõistlik.

Millega Eesti mehed riietuses mööda panevad?

Kritiseerida ma ei taha! Kõik on kinni selles, kust me tuleme – suletud ühiskonnast, kus erinev olla oli keelatud. Sel põlvkonnal on ettevaatlikkus siiani veres. Vabas ühiskonnas kasvanud noortel piiranguid pole, nemad katsetavad väga julgelt. Praegu on tänavapilt väga vaba, isegi kui midagi väga julget teed, ei vaata sulle enam keegi järele.