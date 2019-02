Käisid juuksuris, aga pole soenguga rahul? 4 nippi, mida proovida

Võid katsetada erinevaid stiliseerimiskreeme ja -spreisid, et oma soengule lihtsa vaevaga uus välimus anda. Kohevuse lisamiseks on olemas volüümi andvad tooted.

Peapaelad on uuesti moes ja pole lihtsamat moodust, et oma soengule veidike vürtsi lisada. Võid katsetada ka erinevaid klambreid ja juuksenõelasid.

YouTube'is on terve hulk videoid, kus õpetatakse erinevaid punutisi tegema. Võib-olla on just nüüd sobiv aeg uued trikid ära õppida?